Origem do Halloween: conheça história, como surgiu a data e significados

Os celtas, uma antiga civilização que floresceu antes do nascimento de Jesus Cristo na área que hoje abrange Inglaterra, Escócia e Irlanda, celebravam o Dia de Samhain (pronunciado "so-in") em 31 de outubro. Este marcava o fim da "temporada do sol" e o início do frio, indicando a chegada do inverno e o congelamento da terra.

Para os celtas, essa data também simbolizava a abertura de um portal entre o mundo dos mortos e o dos vivos. Acreditavam que as almas dos falecidos saíam à procura dos vivos, gerando considerável apreensão durante essa visita anual. Por isso, optavam por se vestir da maneira mais peculiar possível, buscando não parecerem humanos e assim enganar os espíritos.

Todos os Santos

Quase dois mil anos depois, os celtas foram dominados pelos romanos, que celebravam o Dia de Pomona na mesma época do Samhain. Pomona era a deusa da agricultura, frutas e jardins. Dessa forma, vegetais e maçãs, simbolizando abundância alimentar para as colheitas do próximo ano, foram incorporados à antiga festa celta.