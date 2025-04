Pergunta de R$ 1 mi 'sem' resposta: data da fundação de Roma não é consenso

Era novembro de 2023 quando Luciano Huck fez a aguardada pergunta que valia R$ 1 milhão, no quadro "Quem Quer Ser um Milionário?". O cientista de computação Arthur Abrantes, que participava do jogo, errou a questão e levou para casa R$ 300 mil. A resposta considerada correta pelo "Domingão", no entanto, não é unanimidade entre especialistas.

Primeiro brasileiro negro a conseguir se formar na graduação de Harvard, nos Estados Unidos, Abrantes precisou escolher a alternativa correta sobre as cidades que foram fundadas no dia 21 de abril. A opção apontada como correta foi a que tinha Brasília e Roma.

Pelos cálculos do historiador romano Marcos Terêncio Varro (116 a.C. - 27 a.C.), Roma teria sido fundada em 21 de abril de 753 a.C. Para chegar a essa data, ele levou em consideração a lenda de Rômulo e Remo. A data, chamada de "Natal de Roma", é comemorada como o aniversário oficial da capital italiana.