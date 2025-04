Não é o corpo de Cristo: evitar carne na Sexta-Feira Santa tem outro motivo

A Sexta-Feira Santa é o dia da tradicional abstinência de carne para os católicos. Ao contrário de uma ideia popular, a recomendação aos fiéis não tem relação com a representação do 'corpo de Cristo', mas sim com ideias de compaixão e reflexão.

Por que não comer carne?

Caridade. Segundo os padres consultados pela reportagem, a abstinência é um incentivo à prática da caridade. A carne sempre foi um alimento caro e, por meio da abstinência, os fiéis são levados a colocar em prática a caridade e ajudar outras pessoas.

Para além do cardápio. A privação de carnes deve vir aliada, portanto, de reflexão e não somente da restrição no cardápio. Neste sentido, além da abstinência, a igreja também recomenda oração, um pouco mais de silêncio e recolhimento, contendo um pouco a euforia.