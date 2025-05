Pode comer frango na Sexta-Feira Santa? O que diz a tradição

Alguns padres afirmam que transformar a Sexta-Feira Santa em um dia de comer peixes nobres não é a ideia da tradição. Em vez disso, o dia deve ser um momento de lembrança e reflexão espiritual. É um dia para que o corpo reze, e não um dia para comer demais.

Deve-se lembrar que a Semana Santa e a Páscoa têm origens e significados diferentes para cristãos e judeus. Os judeus celebram apenas a Páscoa, que relembra a libertação do povo judaico da escravidão no Egito. É com Jesus Cristo que começa a tradição da Semana Santa, que não existia antes dele.

A tradição de abstinência de carne na Sexta-Feira Santa, portanto, não está nos Dez Mandamentos, mas é uma norma que visa favorecer a espiritualidade. É um dia de jejum, abstinência de carne e um momento para praticar a caridade, a oração e um pouco mais de silêncio e recolhimento.

Fontes:

Anderson Batista Monteiro, padre e professor do departamento de Teologia da PUC (Pontifícia Universidade Católica) do Rio de Janeiro.

Fabio de Souza Balbino, padre e professor do departamento de Teologia da PUC-RJ.