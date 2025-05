Quais são as profissões do futuro? Veja tendências e áreas principais

Se há alguns anos saber datilografia e ter um bom curso de computação com direito a certificados era pré-requisito para conseguir uma boa colocação profissional em diversas áreas, hoje tais exigências caíram em desuso. O colaborador tido como preparado para as "profissões do futuro" é aquele que consegue aliar habilidades técnicas e comportamentais.

Esses dois aspectos garantem não só sucesso nas relações com clientes e colegas de trabalho, mas também compreensão de recursos tecnológicos essenciais para o cotidiano das empresas, como afirmaram especialistas ao UOL.

"Acredito que as competências comportamentais são as características que as organizações vão pedir muito daqui em diante, tais como lidar com pressão, conciliar diferentes tipos de problemas ou ter uma visão diferente do negócio. Pensar 'fora da caixa' será cada vez mais importante", defende Genis Fidelis, que atua como diretor da empresa de recrutamento para cargos de média e alta gerência Michael Page.