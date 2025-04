Reforma Protestante: veja resumo em 4 pontos para entender o movimento

31 de outubro de 1517: Foi o ponto de partida do Movimento da Reforma. Naquele dia, o teólogo alemão Martinho Lutero difundiu suas "95 teses", frases curtas com as quais criticava principalmente o comércio das indulgências --um sistema de perdão dos pecados praticado pela Igreja católica em troca de pagamento para financiar a construção da Basílica de São Pedro, em Roma. Também questionava a autoridade do papa Leão 10, que acabou excomungando o teólogo alemão em 3 de janeiro de 1521.

A mensagem de Lutero foi difundida rapidamente, graças ao advento da imprensa.

A reforma provocou inúmeros levantes na Europa, causou guerras, perseguições e o êxodo de milhares de protestantes no mundo.

Três principais doutrinas: São três as principais doutrinas da Igreja reformada. As Igrejas luteranas, herdadas do pensamento de Lutero; as Igrejas calvinistas (reformadas, ou presbiterianas) e a Igreja anglicana.

O calvinismo é a corrente inspirada pelo teólogo e reformista francês João Calvino, que defendeu, a partir de 1536, um novo modo de funcionamento para a Igreja.

O anglicanismo nasceu, por sua vez, de uma disputa política entre o rei Henrique 8º da Inglaterra e o papa Clemente 7º, que se negou, em 1530, a anular seu casamento com Catarina de Aragão. Estruturada como a Igreja católica, a Igreja anglicana costuma se considerar uma religião no meio do caminho entre o catolicismo e o calvinismo.