Saci: conheça a origem, história, lenda e características do personagem

A história da figura folclórica revela elementos sociais importantes da cultura brasileira, com destaque em diferentes obras da literatura nacional.

Qual a origem da lenda do Saci?

A lenda do Saci-Pererê teria surgido no século 19, e a origem do mito remonta à cultura dos povos originários brasileiros. A lenda teria se iniciado com os povos indígenas guarani que habitavam o Sul do país.

O Saci se espalhou para o restante do Brasil e absorveu outras características, como o hábito de fumar cachimbo, se tornou um menino negro usando um gorro vermelho —também chamado de carapuça—, além de praticar travessuras.

A forma como o Saci é retratado na atualidade é fruto principalmente do trabalho de Monteiro Lobato (1882-1948), que além de escrever sobre a figura folclórica, também o tornou um personagem do "Sítio do Pica-Pau Amarelo". O escritor foi um dos responsáveis por apresentar a imagem do Saci aos grandes centros urbanos, cristalizando a representação do mito, no começo do século passado.

Outros autores escreveram sobre o Saci-Pererê, como o antropólogo Câmara Cascudo (1898-1986), responsável por descrever a figura em seu "Dicionário do Folclore Brasileiro", de 1954.