Santa Bárbara foi morta pelo próprio pai e protege contra raios; conheça

A relação com os raios, trovões e tempestades também fez com que santa Bárbara fosse sincretizada, nas religiões afro-brasileiras, com a orixá Iansã.

Martírio fez com que santa Bárbara fosse canonizada

Da mesma forma como são Jorge e santa Joana D'Arc, a morte sem negar a fé foi mais do que suficiente para que santa Bárbara fosse canonizada na igreja católica. Ou seja: não foi necessário que a ela fossem atribuídos milagres, requisitos modernos para o processo de canonização.

"Ela é santa por conta da virgindade e do martírio, uma vez que a virgindade é conhecida como total consagração a Cristo. E uma escolha radical por uma vida de santidade, o que faz com que enfrente a própria família. Ela se une a Cristo no derramamento de sangue. Não havia um processo de canonização. O martírio diz por si, não exige milagre", analisa Felipe Cosme Damião Sobrinho.

Oração a santa Bárbara

Conheça uma oração a santa Bárbara:



"Santa Bárbara, que sois mais forte que as torres das fortalezas e a violência dos furacões, fazei que os raios não me atinjam, os trovões não me assustem e o troar dos canhões não me abalem a coragem e a bravura. Ficai sempre ao meu lado para que possa enfrentar de fronte erguida e rosto sereno todas as tempestades e batalhas de minha vida, para que, vencedor de todas as lutas, com a consciência do dever cumprido, possa agradecer a vós, minha protetora, e render graças a Deus, criador do céu, da terra e da natureza: este Deus que tem poder de dominar o furor das tempestades e abrandar a crueldade das guerras. Por Cristo, nosso Senhor. Amém."