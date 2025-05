Dia de santo Agostinho: por que ele é considerado um santo sem milagres?

Em 28 de agosto é celebrado o dia de santo Agostinho. Popular a ponto de batizar diversos bairros, ruas, avenidas e escolas no Brasil, o religioso tem grande peso dentro e fora do catolicismo. Por mais que, para outras denominações do cristianismo Agostinho não tenha status de santo, uma coisa é inegável: a importância do religioso como teólogo e fundamentador de bases teológicas.

Santo Agostinho é um dos santos com vida mais "antiga". Enquanto nomes como santo Antônio e santa Rita de Cássia viveram a partir do século 12, Agostinho viveu entre os séculos 4º e 5º —mais próximo de são Bento, que teria nascido por volta do ano 480 d.C.

Como todo santo antigo, é inevitável o questionamento: será que, de fato, ele realmente existiu? A controvérsia resiste até hoje com santos populares no cristianismo como são Jorge. No caso de santo Agostinho, no entanto, não há dúvidas.