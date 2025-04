Dos 53 milagres que canonizaram santo Antônio, nenhum foi sobre casamento

Um dos primeiros milagres atribuídos a ele foi a história de uma jovem sem dinheiro para casar. Ela rezou para santo Antônio, e uma estátua dele teria dado a ela um bilhete no qual estava escrito para levar o recado a um comerciante da cidade, que lhe daria, em moedas de prata, o peso do papel.

Leandro Faria de Souza, doutor em ciência da religião pela PUC-SP

E a relação com a festa junina?

Quanto à festa junina, de acordo com historiadores, a tradição surgiu na Europa durante o século 14 e foi trazida para o Brasil pelos portugueses, sendo adaptada com elementos da cultura negra e indígena. Esses elementos incluem o boi bumbá, o uso da mandioca na culinária típica e algumas danças.

A tradição das fogueiras também foi trazida da Europa e representa a celebração do nascimento de João, filho de Isabel, prima de Maria. Os fogos de artifício simbolizam, para alguns, o despertar de João, enquanto em Portugal, o uso de bombas e rojões serve para afastar os maus espíritos.

A festa em homenagem a santo Antônio ocorre no dia 13 de junho, seguida pela festa de são João em 24 de junho, dia de seu nascimento. Além das celebrações católicas, as festas juninas são marcadas por fogueiras, fogos de artifício, música de forró e a oferta de comidas e bebidas típicas, como bolos, doces, licores, milho cozido e assado na fogueira, canjica e quentão.

São Pedro é homenageado por último, no dia 29 de junho, supostamente o dia de seu falecimento. As celebrações dos três santos são particularmente populares no interior dos estados do Nordeste brasileiro.