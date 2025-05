Santo Antônio: veja origem, história e milagres do santo casamenteiro

A tradição das fogueiras também foi trazida da Europa e representa a celebração do nascimento de João, filho de Isabel, prima de Maria. Os fogos de artifício simbolizam, para alguns, o despertar de João, enquanto em Portugal, o uso de bombas e rojões serve para afastar os maus espíritos.

A festa em homenagem a santo Antônio ocorre no dia 13 de junho, seguida pela festa de são João em 24 de junho, dia de seu nascimento. Além das celebrações católicas, as festas juninas são marcadas por fogueiras, fogos de artifício, música de forró e a oferta de comidas e bebidas típicas, como bolos, doces, licores, milho cozido e assado na fogueira, canjica e quentão.

São Pedro é homenageado por último, no dia 29 de junho, supostamente o dia de seu falecimento. As celebrações dos três santos são particularmente populares no interior dos estados do Nordeste brasileiro.

Outras curiosidades sobre santo Antônio incluem sua disputa entre duas cidades de países diferentes: Lisboa, em Portugal, e Pádua, na Itália. Ele é conhecido como santo Antônio de Lisboa e santo Antônio de Pádua. A tradição católica afirma que ele nasceu em 15 de agosto de 1195 como Fernando de Bulhões, mas há relatos de que ele possa ter nascido um pouco antes, em 1188.

Ele pertencia a uma família abastada, mas renunciou à riqueza e mudou de nome ao ingressar na Ordem dos Cônegos Regrantes de Santo Agostinho. Após sua passagem por Portugal, ele partiu para Marrocos, onde realizou trabalho missionário, mas sua saúde não se adaptou ao clima africano. Ele retornou à Europa quando adoeceu, estabelecendo-se na Itália. Lá, ele demonstrou grande talento para a oratória, e seus sermões impressionaram tanto os intelectuais quanto as pessoas comuns.

Santo Antônio possui o recorde de canonização mais rápida na história da Igreja Católica, apenas 11 meses após sua morte. Embora existam relatos de que ele tenha realizado milagres ainda em vida, o motivo de sua canonização rápida foi a sua fama de santidade. Ele foi reconhecido como um dos grandes teólogos da história da Igreja Católica e recebeu o título de doutor da Igreja em 1946, pelo Papa Pio 12.