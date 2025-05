São Benedito: conheça a história do santo padroeiro dos cozinheiros

"Ele se tornou um sinal de santidade justamente pela vida servidora e pela autenticidade de fé. Ele renunciou tudo para seguir Jesus com simplicidade e se tornou modelo. E nosso povo, pobre, servidor, acaba tendo identificação com o santo, por causa do imaginário de vida", completou.

São Benedito viveu até 1589, morrendo aos 65 anos. Foi beatificado em 1743 e, enfim, canonizado em 1807.

Oração a são Benedito

Confira uma oração a são Benedito:

"Ó São Benedito, modelo admirável de caridade e humildade, por vosso ardente amor à Maria Santíssima que colocou seu divino Filho em vossos braços, por aquela suave doçura com que Jesus encheu o vosso coração, eu vos suplico: socorrei-me em todas as minhas necessidades e alcançai-me de modo especial, a graça que neste momento vos peço (Fazer o pedido). Ó São Benedito, intercedei por mim que a vós recorro confiante. Vós que fostes tão maravilhoso e pródigo no atendimento dos vossos devotos, atendei a minha súplica e concedei-me o que vos peço. Amém!"