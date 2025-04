São Lúcifer: o santo católico clandestino que a Igreja renega

Acredite ou não, Lúcifer é mais que só o "coisa-ruim" para os católicos —é também um santo. A relação entre são Lúcifer e o Lúcifer diabo não vai além do nome, mas já é o suficiente para que o culto ao religioso não seja visto com bons olhos.

Quem foi são Lúcifer?

Também chamado de Lúcifer de Cagliari, ele nasceu no início do século 4º, na Itália, e viveu até o dia 20 de maio do ano 370.

Sua juventude é desconhecida pelos historiadores —o que se sabe é que ele se tornou bispo de Cagliari, a capital da ilha italiana da Sardenha. Segundo a Enciclopédia Britannica, a primeira aparição documentada do religioso é como enviado do papa Libério ao Imperador Constâncio 2º, solicitando a convocação de um concílio da igreja.