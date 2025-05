Dia de são Tomás de Aquino: conheça o santo que uniu fé e razão

A convivência e o aprendizado com Alberto foram importantes para formar as bases do que seria o pensamento de Tomás.

"Ele foi aluno de Alberto Magno, um grande mestre e cientista da época. Ele vê na ciência uma maneira válida de conhecer e aprofundar o mistério de Deus. Ele foi o grande mestre de Tomás, que depois vai se despontar como grande pensador do seu tempo", conta Felipe Cosme Damião Sobrinho, padre e professor da PUC (Pontifícia Universidade Católica) de São Paulo.

Assim falou são Tomás de Aquino

Se são Tomás de Aquino é conhecido pela questão intelectual, quais foram, então, as principais ideias do santo?

"Ele foi um grande pensador do seu tempo, que não teve nenhum tipo de preconceito intelectual, na filosofia grega, árabe? Ele buscou fontes para encontrar o mistério de Deus, do homem e do mundo. Tomás apresenta a bondade, a beleza e a verdade, chamando todos os homens a uma experiência profunda de vida", diz Sobrinho.

A amplitude das fontes ia de encontro ao praticado na época. Tomás de Aquino teria sido um dos pioneiros ao analisar fé e razão como aliadas e não como caminhos conflitantes.