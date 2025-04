Igualdade, defesa dos pobres: o que Jesus ensinou sobre direitos humanos?

Defesa dos pobres e marginalizados

Segundo a Bíblia, Jesus Cristo deu para todos os outros que o seguiam a tarefa de apartar os pobres, os marginalizados e indesejados pela sociedade. Tendo em vista essa missão, Cristo via a todos como iguais e desejava que fosse dado um tratamento mais cuidadoso a quem fosse mais necessitado.

Tal passagem se assemelha ao artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos: "Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos". Jesus critica quem opta por dar dízimos, mas deixa de combater, como pode, as injustiças e desigualdades (Lucas 11:42). Além disso, condena o acúmulo de riquezas, principalmente advindas de roubos (Lucas 19:8-10).

Bandeira das Nações Unidas, entidade responsável por elaborar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948 Imagem: Denis Balibouse/Reuters

O artigo 25 do documento da ONU (Organização das Nações Unidas) também aborda a questão das desigualdades, afirmando que: "Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos", entre outros.