O que aconteceu na Sexta-Feira Santa? Qual é o significado para a Igreja?

Os judeus, por sua vez, celebram apenas a Páscoa. Chamado também de "Pessach", o feriado relembra a liberação do povo judaico da escravidão no Egito.

Como surgiu a Sexta-Feira Santa?

A Sexta-Feira Santa está dentro da chamada Semana Santa, em que os católicos celebram a última semana de Cristo. A ordem é a seguinte:

Tudo começa no Domingo de Ramos, que é no domingo antes do domingo de Páscoa e marca a entrada de Jesus em Jerusalém.

A quinta-feira é o dia da Última Ceia de Jesus e quando ele lavou os pés dos discípulos.

Na sexta-feira, houve a crucificação.