Pão e vinho, sem data fixa e tapetes decorados: entenda o Corpus Christi

A celebração é acompanhada de uma missa e uma procissão pelas ruas ao redor da igreja na quinta-feira. Geralmente um tapete com símbolos cristãos, locais e nacionais, é desenhado com serragem tingida, palha, borra de café, areia e grãos. O significado é preparar o caminho por onde o corpo de Cristo passa.

Nas cidades que preservam a tradição da data, é comum ver as ruas ornamentadas, onde passará a procissão. Aqui no Brasil, o costume, que se iniciou no século 13 em Portugal, ficou popular na cidade de Ouro Preto (MG).

Era uma das mais pomposas procissões católicas de Portugal e foi trazida ao Brasil ainda no século 16.

Corpus Christi não tem data fixa

Todos os anos, Carnaval, Páscoa e Corpus Christi acontecem em datas diferentes. O motivo: as datas são interligadas.

As comemorações dependem de quando a Páscoa será realizada. Para decidir o dia, os responsáveis consideram o domingo seguinte à primeira Lua Cheia depois do dia 21 de março.