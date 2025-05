Viagem ou viajem: quando é correto usar cada palavra?

Exemplos:

Aquela viagem que fizemos para Salvador foi sensacional.

Quanto tempo falta para a nossa próxima viagem?

Meu grande sonho é fazer várias viagens românticas ao seu lado.

"Viajem", com "j", é uma forma verbal, ou seja, se refere a uma ação. Essa palavra vem do verbo "viajar" e está conjugado na 3ª pessoa do plural, no modo presente do subjuntivo ou imperativo.

Exemplos:

Espero que vocês viajem com segurança até em casa.

Já visitaram Manaus? Viajem até lá e depois me digam o que acharam.

Viajem com tranquilidade, cuidarei das crianças.

Ainda está na dúvida sobre a palavra "viajem" ? Veja a conjugação dos verbos para entender melhor.