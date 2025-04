As Aventuras de Tintim: herói não tem poderes sobre-humanos, apenas coragem e astúcia

Nessa mesma revista começa a publicar as aventuras em quadrinhos de um chefe escoteiro chamado Totor, um protótipo de Tintim. Em 1927, Hergé começa a trabalhar no setor de assinaturas do "Le XXème Siècle", jornal católico de linha ultraconservadora editado pelo abade e jornalista Norbert Wallez (1882-1952).

Preocupado com a ascensão de Josef Stalin (1878-1953) na Rússia, o abade encomenda a Hergé uma história em quadrinhos que alerte os leitores dos males do stalinismo. Assim, Hergé cria Tintim, que em sua primeira aventura é apresentado como um correspondente do jornal que viaja para a Rússia.

A estreia de Tintim acontece em 1929, nas páginas do "Petit Vingtième", o suplemento infantojuvenil do "Le XXème Siècle". Os capítulos dessa primeira aventura de Tintim foram depois reunidos num álbum lançado em 1930, que se chamou "Tintim no País dos Sovietes".

Tintim gera polêmica

A segunda aventura de Tintim gerou polêmica: "Tintim no Congo", também conhecida como "Tintim na África". Ambientada no então Congo Belga (hoje República Democrática do Congo), essa aventura fazia uma defesa do colonialismo belga no continente africano, apesar de todas as atrocidades cometidas pelo governo colonial em relação aos nativos. Essa versão foi posteriormente revisada.

O terceiro álbum, "Tintim na América", cuja história é ambientada nos Estados Unidos, foi lançado em 1932 e atraiu críticas por seus estereótipos racistas e antissemitas. Uma curiosidade: trata-se da única vez em que uma personalidade do mundo real aparece numa história de Tintim, pois um dos vilões é o gângster Al Capone (1899-1947), que comandou o crime organizado em Chicago durante a Lei Seca.