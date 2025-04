Escravismo no Brasil: a resistência de africanos e descendentes

Entre os séculos 16 e 19, milhares de africanos foram feitos prisioneiros em suas terras natais e levados para servir como mão de obra escravizada em diversas regiões do mundo, principalmente nas Américas. Tratados como uma mercadoria, negociados de feira em feira, aprisionados em barracões e em porões de navios negreiros, esses indivíduos sofriam com a fome, com a sede e com as inúmeras doenças que contraíam, devido à subnutrição e às péssimas condições de higiene nas quais eram obrigados a viver.

Ao chegarem aos seus destinos, em terras muito distantes, eram novamente trancafiados em outros barracões. E ali esperavam seus compradores, ou seja, os seus novos senhores.

Os escravizados africanos no Brasil

A sociedade escravista brasileira necessitava de mão de obra para a lavoura e a mineração. Para suprir esse mercado, a maioria dos escravizados africanos negociados aqui eram homens e tinham entre 15 e 30 anos de idade.