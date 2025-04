Islamismo (2): o Império Árabe

Os omíadas retomaram as guerras de conquista, anexando o norte da África e a península Ibérica (que nessa época estava sob domínio dos visigodos). Os muçulmanos tentaram penetrar na Europa, mas foram derrotados pelos francos na Batalha de Poitiers (na França, em 732). Enquanto isso, no oriente, o Paquistão e o norte da Índia caíram sob domínio muçulmano.

Esse vasto império exigiu que a elite árabe dominante se reorganizasse. A influência bizantina transformou a corte do califa: a riqueza, o luxo e o poder autocrático passaram a ser adotados pelos árabes. O mais importante órgão do governo, depois do califa, era o Shura, o conselho dos sheiks. Para o governo de cada província do império o califa nomeava um emir, como forma de centralizar o governo.

Ao mesmo tempo em que crescia o poder da elite árabe sunita ligada ao califa omíada, os muçulmanos de todo império se rebelavam e buscavam no texto sagrado (o Corão) argumentos que defendessemm a vida simples do profeta. Muitos muçulmanos passaram a apoiar o xiismo, como forma de defender sua autonomia inicial e se colocar contra a elite sunita (exemplo: os persas ou iranianos). Sem poder conter as diversas ondas de rebeliões dos muçulmanos não-árabes, os omíadas foram derrubados (750) e Muhammad ibn Alt ibn al-Abbas, parente de Maomé, se tornou o novo califa, iniciando a dinastia dos abássidas.

Abbas transferiu a capital para Bagdá (no atual Iraque), privilegiando assim os territórios orientais, os mais ricos do império. Nessa ocasião, os árabes já eram uma minoria entre todos os muçulmanos, então Abbas se cercou de uma elite composta por várias etnias e deu a todos os muçulmanos a condição de igualdade política e jurídica, ou seja, a ummah se tornou legalmente multiétnica.

Como Abbas era parente de Maomé, seu califado se revestiu de um caráter sagrado e, assim, foi aceito pelos xiitas, o que garantiu um período de paz e prosperidade dentro do império. O período abássida é considerado como a época de maior esplendor do império árabe-muçulmano. De todas as partes do império chegavam tributos e riquezas. O ouro vinha principalmente da África, a prata e pedras preciosas vinham do oriente, perolas chegavam do Golfo Pérsico. Os árabes eram comerciantes de escravizados, provenientes tanto da África quanto da região do Cáucaso. A indústria têxtil foi a que mais se desenvolveu: o linho egípcio, o algodão importado da Índia, a seda da Pérsia.

Caravanas de comércio cruzavam todo o império, chegando até a China. E inúmeras cidades muçulmanas se desenvolveram a partir do comércio. Entretanto, aos poucos o imenso território do império, composto por muçulmanos de diversas etnias, acabou se fragmentando, e o califa não conseguiu mais manter o governo centralizado em suas mãos. Em cada província, os emires (governadores), apoiados em seus exércitos, se proclamavam independentes.