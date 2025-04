Tchetchênia: conheça a história dessa República da Federação Russa

Durante a Segunda Guerra Mundial, Josef Stálin (1878-1953) acusou os tchetchenos de colaboração com os nazistas, deportou suas lideranças para campos de concentração e acabou com a autonomia das regiões. Só em 1957, quando Nikita Krushev reviu as posições estalinistas, foi estabelecida uma República Soviética Tchetcheno-Iguche.

Separatismo

Os sentimentos separatistas, entretanto, voltaram a emergir em 1991, com o colapso soviético. Em novembro daquele ano, com a eleição de Dzhoukhar Dudaiev (1944-1996) à presidência da Tchetchênia, o país declarou unilateralmente a sua independência, separando-se também da Inguchétia no ano seguinte.

Dudayev desenvolveu políticas nacionalistas e agressivamente antirrussas. Em 1994, as oposições, apoiadas por militares russos tentaram depô-lo, mas não obtiveram êxito. Por fim, em novembro daquele ano, tropas russas invadiram a Tchetchênia. Enfrentando uma encarniçada resistência, só conseguiram ocupar a capital, Grózni, em março do ano seguinte.

A guerrilha continuou. Uma série de cessar-fogos foi estabelecida e violada. Em 1996, num bombardeio russo, Dudaiev foi morto. O novo líder militar da resistência chechena, Aslan Maskhadov (1951-2005), foi eleito presidente e assinou um tratado de paz com o presidente russo Boris Yeltsin (1931-2007), em maio de 1997. O status da Tchetchênia, contudo, ficou indefinido.

Era Putin

Nos conflitos entre 1991 e 1997, morreram cerca de 100 mil pessoas, e 400 mil tiveram de abandonar seus lares. As tropas russas voltaram a ocupar o país em 1999, quando o então novo líder russo Vladimir Putin acusou separatistas tchetchenos por atentados terroristas ocorridos na Rússia —acusações cuja realidade nunca foi comprovada.