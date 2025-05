Divisão entre frações: álgebra explica a elaboração da regra

y × 1 0 = 2 1 ⇒ y = 2 1 ÷ 1 0 ⇒ y = 2 1 1 0

Obtemos o mesmo resultado que foi conseguido no início do texto, na situação em que foi aplicada somente a regra. E ainda bem que isso ocorreu, senão teríamos errado na descrição da regra --ou na sua demonstração.



A construção de uma regra é um caminho longo. No entanto, para quem quer aplicá-la com segurança, sem confusões durante as resoluções dos problemas, é preciso estudá-la. Para isso, a demonstração é um dos melhores recursos.

