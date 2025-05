Números invisíveis: eles existem e ajudam em certas operações

5 3 = 5 3 1





- 7 = - 7 1

Generalizando, temos

a 1 = a

sendo a ∈ R



Mas no que esse tipo de recurso pode nos ajudar? Para chegar a uma resposta é necessário analisar vários casos, sendo que um deles é o da definição do número inverso.



Inverter um número é, metaforicamente, dar-lhe uma cambalhota. Isso é fácil de ser aplicado nos números fracionários, já que, para invertê-los, é só trocar a posição do numerador pelo denominador. Por exemplo, o inverso de 2/3 é 3/2, enquanto que o inverso de 7/4 é 4/7. Agora, qual é o inverso de 2?



É justamente para esse caso que temos que interpretar a invisibilidade do número 1, para que não seja cometido nenhum erro. O número 2 pode ser escrito como 2/1 e isso ajudará a responder à pergunta, utilizando a metáfora da cambalhota, com a conclusão de que o inverso de 2 é 1/2.



Esse procedimento pode ser aplicado para vários tipos de números em que não há denominador, isto é, quando o número 1 fica invisível: