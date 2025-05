Variável: veja como aplicar esse conceito matemático

Variável é um conceito da matemática aplicado em muitas informações produzidas pela nossa sociedade. Surge a partir das comparações de dados extraídos de experiências que investigam um determinado tipo de medida.



Para apresentar esse conceito, os passos de uma pessoa podem servir como ilustração. Uma situação interessante é a de imaginarmos um grupo de homens adultos, todos com a mesma idade, com o mesmo biótipo, fazendo uma caminhada em algum trecho da cidade. Nesse grupo, mesmo em condições aparentemente homogêneas, teríamos uma variação no tamanho dos passos.



Assim, se as medidas correspondentes aos tamanhos dos passos desses homens tiverem o valor mínimo de 30 cm e o máximo de 50 cm, como descrever essa variação?



A linguagem matemática, por possuir alguns recursos, descreverá a variação do tamanho desses passos por meio de uma frase matemática em que o tamanho do passo é representado pela letra p:

30cm ≤ p ≤ 50cm

O estudo da variação de uma medida pode ser mostrado em outros problemas, nos quais não temos um intervalo definido, como no exemplo que acabamos de descrever.



A variável é um recurso que pode servir para explorar uma infinidade de valores em uma situação em que duas ou mais medidas são desconhecidas. Um dos problemas que ilustra essa abordagem é o que envolve o conceito de razão do espaço pelo tempo; em outras palavras, a velocidade. Para analisá-lo, vamos substituir a caminhada do grupo de homens pelo deslocamento de um robô.



Por ser uma máquina, fica viável considerarmos os passos com a mesma medida e com o mesmo ritmo. A partir dessa condição, se for extraída a informação de que esse robô percorre 200 metros em 50 segundos chegaremos facilmente à conclusão de que o movimento do robô possui a velocidade ou a razão constante de 4 metros por segundo: