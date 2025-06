Gerundismo: evite esse vício de linguagem

Com tanta malhação, José está mudando o seu corpo.

Os jornais andam falando que aquele político não presta.

"Caminhando sozinho aquela noite pela praia deserta, fiz algumas reflexões sobre a morte." (Erico Verissimo, Solo de Clarineta, p. 12.)

Como vimos nos exemplos, o gerúndio pode ser empregado de diferentes maneiras em nossa língua sem que tenhamos praticado nenhuma heresia.

Já com o gerundismo é outra história. Nesse caso, trata-se do uso inadequado do gerúndio. Um vício de linguagem que se alastrou de modo tão corriqueiro e insistente que até já virou piada.

Então, se você usa expressões como: "Vou estar pesquisando seu caso." "Vou estar completando sua ligação".