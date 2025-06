O Ateneu : universo de aparências e descobertas de um romance impressionista

Os exageros na descrição das figuras de ficção convivem com a habilidade de apresentar plasticamente as situações. Existe um primor no desenvolvimento dos personagens, cada um com particularidades próprias, mas sempre dentro de uma linha de raciocínio em que eles surgem caricatos e deformados como forma de crítica social.

A reconstrução do passado não é feita de maneira exata e documental, mas dentro de uma óptica em que a realidade surge transformada, caracterizada pela subjetividade e pela constatação permanente de que o ponto de vista do narrador é o mais importante. Fatores como condição social e sexualidade são muito importantes na definição das opiniões e do caráter de cada criatura do livro.

Uma figura relevante é o doutor Cláudio, conferencista que, em suas falas, torna-se um porta-voz dos ideais estéticos de Pompeia. Suas conferências são sobre cultura brasileira, arte e relações entre escola e sociedade, sempre com um olhar indagador sobre o cotidiano e sobre aquilo que consideramos realidade.

Um elemento muito valorizado nas relações humanas da obra é a sexualidade. Assim, o espaço do internato é um microcosmo das relações humanas nas mais variadas situações. O mundo que conhecemos encontra ali as mais diversas expressões.

O dinheiro é visto como um elemento fundamental, e Aristarco, o diretor, trata os alunos de acordo com as posses e a situação econômica de cada um.

O sistema educacional como um todo recebe um olhar arguto e questionador, onde as aparências são mais importantes que as essências.