Por que a Igreja Católica manda não comer carne na Quarta-Feira de cinzas?

É possível optar por comer carne, mas fazer outros "jejuns". "[A carne] poderá ser substituída pela privação de outros alimentos e bebidas, sobretudo os mais requintados e dispendiosos [caros] ou da especial preferência de cada um", orienta a CNBB.

O jejum nos orienta a dar mais atenção à Palavra de Deus. A fome que sentimos (quando fazemos jejum) pode simbolizar e evocar a fome que temos da Palavra de Deus. É tempo forte, portanto, de escuta da Palavra, pois através dela vamos conhecer os desejos de Deus e praticar a sua vontade. CNBB

O que é a Quarta-Feira de Cinzas

Data marca a cerimônia das cinzas realizada na missa do dia. Nela, são queimadas folhas e os fiéis recebem um pouco do pó sobre a cabeça ou a testa. Símbolo é para lembrar que "do pó viemos e ao pó voltaremos".

Quarta-Feira de Cinzas marca o início da Quaresma, período de cerca de 40 dias antes da celebração da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo (no domingo de Páscoa).

Em 2024, a Quaresma vai de 14 de fevereiro a 28 de março. A Sexta-feira Santa, que representa o dia da morte de Cristo, cai no dia 29 de março, com a Páscoa — data da ressurreição de Jesus - acontecendo no domingo, dia 31 de março. 40 dias foi o tempo em que Jesus ficou recluso no deserto antes de iniciar sua vida pública.