Goiás e Paraná devolvem livro criticado por bolsonaristas às escolas

É importante destacar que não houve qualquer censura ou cerceamento da autonomia das unidades escolares, ou retirada da obra por cunho preconceituoso, mas sim para a apropriação na íntegra da obra e restituição na sequência, o que inclusive encontra-se em processo.

Trecho de documento da Educação do Paraná enviado à Justiça

Relembre o caso

Vencedor do Prêmio Jabuti em 2021, o livro é do escritor e professor Jeferson Tenório, colunista do UOL. Na obra, o autor retrata a história de um jovem negro que teve o pai, um professor de literatura também negro, morto pela polícia em Porto Alegre — o racismo e a violência são temas centrais da narrativa.

As críticas ao livro começaram após a publicação, em redes sociais, de uma diretora de uma escola do Rio Grande do Sul. Ela afirmou que a obra apresenta "vocabulários de tão baixo nível para serem trabalhados com estudantes do ensino médio". Na época, o governo de Eduardo Leite (PSDB) disse que não orientou pela retirada do livro.

O título obra faz parte também das obras literárias abordadas no vestibular do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), considerado o mais difícil do país. Depois da polêmica, ele passou a ser incluído como obra obrigatória no vestibular da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

Deputados chegaram a pediram investigação ao MPF (Ministério Público Federal) da ação tomada pelos estados. Eles afirmaram que a decisão era uma "medida antidemocrática".