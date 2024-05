IBGE: Veja as cidades com as menores e as maiores taxas de analfabetismo

As cinco menores taxas de analfabetismo se concentram em municípios da região Sul — em especial, de Santa Cataria e do Rio Grande do Sul. Considerando os 25 municípios selecionados com as menores taxas de analfabetismo em suas respectivas classes de tamanho, quatro eram de São Paulo — São Caetano do Sul, no ABC, teve a menor taxa (1,2%) entre municípios com mais 100 mil e até 500 mil habitantes.

Na outra ponta, as cinco maiores taxas concentravam-se no Nordeste — com 22 dos 25 municípios. As maiores taxas de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais foram de municípios do Piauí, Roraima, Ceará, Maranhão e Alagoas.

Os 25 municípios com as menores taxas possuíam a maioria da população de 15 anos ou mais de cor branca. Somente os municípios de Santos - SP (67,7%) e Santo André - SP (65,2%) registraram percentual de brancos menor do que 70%. Eles têm, respectivamente, taxas de analfabetismo de 1,6% e 2%.

Nenhum dos 25 municípios com as maiores taxas tinha maioria branca na população. Somente Natal - RN (42,5%) apresentou percentual de pessoas de cor ou raça branca maior do que 40%. Amajari (RR) e Alto Alegre (RR) possuíam maioria da população dessa faixa etária de indígenas.