Deferido é bom ou ruim? Saiba significado da palavra usada na Justiça

que se deferiu; despachado favoravelmente, concedido; que foi atendido; outorgado.

Órgãos públicos costumam usar bastante o termo "deferido". Por exemplo, ao entrar com um recurso de multa de trânsito no Detran, seu pedido de suspensão da penalidade imposta pode ser deferido pelo órgão. Ou também no INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), que também pode deferir o seu benefício. Os mais comuns são:

Aposentadoria por tempo de contribuição

Aposentadoria por idade

Aposentadoria por invalidez

Auxílio doença

Auxílio acidente

Pensão por morte

Salário maternidade

Benefício assistencial

O que significa deferido parcialmente

Pode ser que, em alguns casos, você se depare com o termo "deferido parcialmente" ou "deferido em partes". Neste caso, significa que sua solicitação foi atendida, mas não de forma integral. Por exemplo, esse termo pode aparecer se você fez vários pedidos de benefícios ao INSS, mas o órgão não aceitou todos, apenas alguns.

Ou em um processo trabalhista, quando você entra com vários pedidos de indenização contra a empresa, mas a Justiça entende que você tem direito a apenas parte de suas reclamações.