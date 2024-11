Apenas 7,6% dos municípios brasileiros oferecem auxílio-creche, diz IBGE

O IBGE destaca a região Nordeste em relação à elaboração municipal dos planos. As regiões Nordeste e Norte se destacam com a maior porcentagem de municípios com o plano: 50,8% dos municípios nordestinos e 37,3% das cidades do Norte tinham um PMPI em 2023. A região Sul, no entanto, tem o pior desempenho, com 9,3%.

Os dados abordados são da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) e Estaduais (ESTADIC) de 2023, conduzida pelo IBGE. O objetivo é coletar informações sobre a infraestrutura, os serviços públicos e as condições socioeconômicas dos municípios.