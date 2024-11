Alesp aprova em 1ª votação PEC que transfere verba da educação para saúde

Infelizmente, as escolas ficaram muito tempo sem reparo, sem uma infraestrutura, sem ter cuidado. O governo Tarcísio está cuidando e tem dinheiro pra isso. Vocês verão daqui uns dias o pacote que ele vai soltar pra educação, construir e reformar todas as escolas. Dinheiro não vai faltar

Gilmaci Santos (Republicanos), líder do governo na Alesp

É uma falácia o que o governo faz para tentar enganar a população, sendo que ele poderia utilizar o dinheiro que ele deixa de cobrar das isenções fiscais, por exemplo, para investir na saúde. Não é necessário tirar da educação para fazer isso. É uma tentativa de confundir a população e atenuar o impacto na opinião pública

Guilherme Cortez, deputado pelo PSOL

Audiência pública a pedido da oposição

Nos últimos dias, a base do governo na Alesp aprovou pedidos da oposição para discutir o tema. Um deles foi para a realização de uma audiência pública com movimentos estudantis, professores e a sociedade civil. As "concessões" da base aliada chamaram atenção da oposição.

O secretário-executivo da Educação, Vinícius Neiva, disse na audiência pública que existe uma "sobra de recursos para investimento" na pasta. Ele defendeu a PEC que tira verba da pasta em que ele é o número 2. "Estou com menos alunos e com uma despesa fixa. Então sobra recurso para fazer investimento. Dentro desse cenário, estamos fazendo o quê? Estamos alocando nossos recursos para investimento", disse Neiva antes de detalhar ações da secretaria.

A declaração de Neiva foi contestada pela procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, Élida Graziane. "Não temos dinheiro sobrando na educação. São mais de 5.000 escolas, muitas delas sucateadas. Os alunos saem do 3º ano do ensino médio com o conhecimento em matemática equivalente ao da 7ª série do ensino fundamental. São deficiências injustificáveis para o estado mais rico da federação", afirmou.