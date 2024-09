Spanglish (2): Cidades americanas têm nomes hispânicos

Primeiro round: México versus Espanha

Todas essas terras passaram ao domínio mexicano após a independência do México, proclamada em 1810, mas conquistada duramente em uma década de guerras, que culminou com a derrota do exército espanhol, em 1821.

Segundo round: México versus Estados Unidos

Além disso, cidadãos norte-americanos fundaram a República do Texas em 1836. Nove anos depois, resolveram se integrar aos Estados Unidos. Além disso, o México também perdeu grande parte de seu território para os norte-americanos, num conflito direto entre os dois países: a guerra méxico-americana (1846-48).

Os mexicanos se foram, mas o idioma espanhol permaneceu nos locais. Conheça, então, outros fatos curiosos sobre algumas dessas cidades norte-americanas de nome hispânico: