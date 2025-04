Astronomia - Gravidade: aceleração gravitacional

g = G . M R 2

Perceba que esta fórmula nos permite calcular o valor da aceleração gravitacional (g) em qualquer ponto da superfície terrestre ou de outro planeta, bastando para isso que se tenha o raio e a massa desse planeta.



No caso da Terra, sabemos que ela possui uma massa de 6.1024 kg e que o seu raio é de 6.378 km (no equador).



Podemos encontrar o valor da aceleração da gravidade local. É importante lembrar que G é constante e que vale 6,67.10-11 Nm2/ kg2:

g = G . M R 2 = 6 , 6 7 . 1 0 -1 1 . 6 . 1 0 2 4 = 9 , 8 m / s 6 3 7 8 . 1 0 3 2

Cálculos semelhantes valem para qualquer planeta ou satélite.

Peso lunar

A Lua também tem aceleração gravitacional, mas como possui massa bem menor do que a da Terra, sua gravidade é de cerca de um sexto da de nosso planeta.



O valor de g na superfície lunar é de 1,6 m/s² .



Com esse valor, o peso de um astronauta de massa 70 kg, por exemplo, seria de apenas 112 newtons quando ele estivesse na Lua.

Na Terra, o mesmo astronauta tem quase 700 newtons de peso. Lembre-se que: Peso = Massa . g.



O valor de g na superfície da Terra é de 9,8 m/s².



Este fato torna os movimentos de um homem na Lua bem mais fáceis do que seriam aqui.