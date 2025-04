Campo magnético - espira e solenoide: direção, sentido e vetor

Quando as espiras têm campos magnéticos com sentidos contrários, teremos um campo magnético resultante nulo na parte externa do solenoide. Isso ocorre principalmente quando as espiras estão afastadas, mas, mesmo no caso em que elas estão mais próximas, o campo magnético externo é muito pequeno se comparado ao campo magnético no interior do solenoide, quando este é muito grande (no chamado caso ideal, o solenoide tem comprimento infinito).



Já no interior do solenoide temos um campo magnético (na verdade um campo resultante) praticamente uniforme (o vetor campo magnético é o mesmo em qualquer ponto) e podemos obter sua intensidade pela seguinte relação: B = μ . N . i l , onde N é o número de espiras e l é o comprimento do solenoide.



Essa expressão pode ser considerada uma aproximação, já que não temos solenoides infinitos, mas ela permite um bom cálculo para a intensidade do campo magnético.



A direção do vetor campo magnético no interior do solenoide é a mesma de seu eixo -e o sentido do campo magnético pode ser fornecido pela regra da mão direita, considerando-se cada volta como uma espira.



Quando um pedaço de ferro é introduzido no interior do solenoide, a intensidade do campo magnético aumentará, tornando esse ímã mais potente. Essa é a ideia utilizada na construção de um eletroímã.