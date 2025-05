Estado Novo em Portugal: regime salazarista foi marcado pelo autoritarismo

Naquela época, além da crise econômica que o país atravessava e do atraso que caracterizava Portugal em relação ao restante da Europa ocidental, uma outra questão importante a marcar o debate político foram as guerras coloniais. Portugal ainda possuía algumas colônias, como Angola, Moçambique e Timor-Leste. A manutenção dessas possessões e os recursos despendidos no combate às lutas por independência agravaram ainda mais as finanças portuguesas.

Aos poucos, formou-se um cenário de insatisfação com o Estado Novo. A duração do regime, o autoritarismo que o caracterizou, o isolamento de Portugal e o atraso econômico do país se uniram às guerras coloniais.

Em abril de 1974, de maneira pacífica, oficiais portugueses derrubaram o governo de Caetano e fizeram a transição para o novo regime. Uma junta provisória foi criada - e eleições realizadas. Era o fim do Estado Novo e o começo de uma nova fase, que vem tentando diminuir a distância entre os portugueses e seus vizinhos europeus.