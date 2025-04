Futebol e política: esporte começou guerra entre Honduras e El Salvador

No dia seguinte, o time rival teve que ser escoltado pelo Exército até o estádio. Antes da partida, os torcedores vaiaram a execução do Hino Nacional de Honduras e hastearam um pano de chão no lugar da bandeira oficial do país.

Como resultado, El Salvador ganhou por 3 a 0. Na saída do estádio, os jogadores foram escoltados até o aeroporto, enquanto a torcida hondurenha era massacrada pelos torcedores de El Salvador. Duas pessoas morreram e dezenas ficaram feridas.

Horas depois do jogo, a fronteira foi fechada. Na manhã de 14 de julho, El Salvador começou a bombardear a capital hondurenha. El Salvador era militarmente superior ao oponente, com 20 mil soldados no Exército e mil na Força Aérea, contra 12 mil soldados do exército hondurenho e 1.200 na Força Aérea. Apesar disso, a guerra inflamou o patriotismo dos hondurenhos, que se armaram até com facões para defender as vilas dos ataques inimigos.

Depois de 100 horas de conflitos, na noite de 18 de julho, a guerra terminou sem vencedores, assim como a disputa por terras. Uma parte dos camponeses voltou a El Salvador, enquanto outra permaneceu no país vizinho. Levou mais de uma década para os países finalmente assinarem um tratado de paz, em 30 de outubro de 1980.

Uma terceira partida entre as seleções foi realizada em território neutro, no México, dia 27 de junho, com a vitória de El Salvador por 3 a 2. No estádio, as duas torcidas ficaram isoladas por um "muro" de policiais mexicanos.