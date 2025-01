'Tremia muito': ela fez Enem pela 7ª vez e conseguiu nota 1000 na redação

Eu fiquei bem nervosa, bem ansiosa, porque bastante gente estava reclamando da nota. Quando abri, eu estava tremendo muito, mas não esperava tirar 1000, não era uma meta, era um sonho muito distante.

Anna Beatriz Veríssimo

Anna costumava fazer uma redação por semana, além das que estavam incluídas nos simulados. Ela destaca que é importante fazer o texto junto com as questões de múltipla escolha para treinar a administração do tempo. A prova de redação foi aplicada no 1° dia de Enem. No mesmo dia, os estudantes ainda tiveram de responder a 45 questões de Ciências Humanas e 45 de Linguagens, das 13h30 às 19h. "Eu tinha muito cuidado para não extrapolar o tempo."

Além da nota máxima na redação, Anna conseguiu manter seus acertos acima de 40 em todas as áreas. Ela afirma que a familiaridade com o tema ("Desafios para a valorização da herança africana no Brasil"), que estudou bastante ainda no ensino médio, ajudou na hora de desenvolver os argumentos.

(Os temas do Enem) são temas sociais que eu gosto de estudar, tenho o hábito de ler, então fiquei feliz com a escolha. Na hora da prova, procurei fazer o que sempre faço, não tenho um modelo pronto, mas tem um tipo de escrita que é a forma que eu me sinto mais confortável.

A "fórmula" de Anna inclui mencionar algum livro já na introdução. No Enem, ela elegeu "Torto Arado", de Itamar Vieira Junior, que conta a história de duas irmãs que vivem em condições de escravidão contemporânea em uma fazenda no sertão da Chapada Diamantina. No desenvolvimento, a vestibulanda mencionou mais uma obra, dessa vez teórica: Racismo Estrutural, do ex-ministro Silvio de Almeida. A jovem diz que foi importante limitar o número de referências para conseguir desenvolver melhor o texto.