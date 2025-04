Quadrinhos e neocolonialismo: Jim das Selvas, a concorrência de Tarzan

O vencedor foi Alex Raymond (1909-1956), considerado pela beleza de seu traço um dos melhores desenhistas da época. A série criada para concorrer com Tarzan era Jim das Selvas (no original, Jungle Jim), que estreou nos jornais em 1934, junto com outra série também desenhada por Raymond: Flash Gordon, herói cujas aventuras se passam em outros planetas.

Apesar de a assinatura de Raymond ser a única a aparecer nas tiras, as aventuras eram escritas por outro profissional, o roteirista Don Moore, que jamais foi recebeu crédito pelo seu trabalho, permanecendo no anonimato. Moore era também o responsável pelos roteiros de Flash Gordon. Alex Raymond era um desenhista excepcional, que inspirou legiões de imitadores, mas Don Moore estava longe de ser um roteirista acima da média.

Os textos de Moore pareciam mais apropriados para legendas de filmes do cinema mudo que para histórias em quadrinhos. Mesmo assim, graças principalmente aos desenhos de Raymond e de vários assistentes não creditados, Jim das Selvas foi um sucesso. Tanto sucesso que até gerou um seriado de televisão que estreou nos Estados Unidos em 1954.

Johnny Weismuller

No seriado de televisão, que durou vinte e seis episódios, Jim das Selvas foi interpretado por Johnny Weismuller (1904-1984), o mesmo ator (e ex-nadador olímpico) que ficou famoso no papel de Tarzan numa série de filmes feitos para o cinema durante a década de 1940. Weismuller foi escolhido para o papel de Jim das Selvas justamente por causa de sua experiência no papel de Tarzan. Interessante ironia: a adaptação para tv de um herói dos quadrinhos criado para competir com Tarzan teve como astro o mesmo ator que havia interpretado o "homem-macaco".

Embora criado para competir com Tarzan, Jim das Selvas estava longe de ser um plágio do "rei das selvas". Outra inegável fonte de inspiração para o filme foi um documentário lançado em 1932 sobre os feitos do caçador Frank Buck na Malásia. Diferentemente de Tarzan, cujas aventuras são ambientadas na África, as aventuras de Jim das Selvas ocorrem em sua maioria na Ásia e na Oceania, em lugares como Sumatra, Malásia, Bornéu e em diversas ilhas do oceano Pacífico.