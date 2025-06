Almeida Garrett: homem de letras e expoente cultural

Escritor e dramaturgo romântico português, Almeida Garrett (1799-1854) é um dos principais incentivadores do teatro luso e uma figura de destaque não só como homem de letras, mas também como expoente cultural, já que propôs a edificação do Teatro Nacional de D. Maria II e a criação do Conservatório de Arte Dramática.

Especificamente no teatro, sua primeira obra de destaque foi, em 1838, "Um Auto de Gil Vicente". Seis anos depois, publicou a peça que é considerada a sua obra-prima: "Frei Luís de Sousa", apontada pelo crítico alemão Otto Antscherl a "obra mais brilhante que o teatro romântico produziu".

O que existe de comum nessas obras é o enfoque na história nacional e uma naturalidade dos diálogos numa época em que os enredos privilegiavam a Antiguidade Clássica. A espontaneidade e a simplicidade também se fazem presentes nas coletâneas "Flores Sem Fruto", de 1844, e "Folhas Caídas", de 1853, que são marcos importantes perante a poesia portuguesa escrita até aquele momento.