TCU bloqueia por unanimidade R$ 6 bi do Pé-de-Meia após reportagens do UOL

O plenário do Tribunal de Contas da União confirmou por unanimidade nesta quarta-feira (22) o bloqueio de R$ 6 bilhões do Pé-de-Meia após o UOL revelar ilegalidades na execução do maior programa do governo Lula.

O que aconteceu

Quatro milhões de alunos do ensino médio podem ficar sem a "mesada" de R$ 200. Em recurso apresentado durante o julgamento, a Advocacia-Geral da União disse ao TCU que será imediata a paralisação do programa. O governo nega irregularidades.

TCU seguiu a recomendação da área técnica do tribunal ao bloquear dinheiro. Na última sexta (17), o relator do processo no tribunal, ministro Augusto Nardes, mandou suspender o repasse de R$ 6 bilhões do fundo FG-Educ, que garante o Fies (Financiamento Estudantil), para o fundo Fipem, que mantém o Pé- de-Meia. O motivo é que a operação aconteceu à margem do orçamento, sem autorização do Congresso.