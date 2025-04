Eletromagnetismo: Öersted, Faraday e o motor elétrico - 2

Faraday dava, assim, uma grande contribuição à ideia de que fenômenos elétricos e magnéticos estão relacionados. Ele provou que a variação de um campo magnético é capaz de provocar o surgimento de uma corrente elétrica em um fio condutor, mesmo que este não esteja conectado a nenhuma fonte de energia, como, por exemplo, uma bateria.

Quando submetido à presença de um campo magnético variável, o fio condutor passa a ser percorrido por uma corrente elétrica também variável, denominada corrente induzida.

Para o surgimento da corrente elétrica é necessária a presença de um campo elétrico. Concluímos, então, que, graças ao experimento de Faraday, podemos dizer que a variação do campo magnético está associada a um campo elétrico induzido (e variável). E, graças a Öersted, sabemos que a presença do campo elétrico (associado à corrente elétrica) também está associada a um campo magnético.

Ou seja: a variação de um campo magnético está associada à variação de um campo elétrico, que, por sua vez, também está associado ao campo magnético - e assim consecutivamente.

Relatos informam que o fenômeno descoberto por Faraday no Reino Unido, que ficou conhecido como indução eletromagnética, também foi obtido por Joseph Henry nos Estados Unidos, em um período muito próximo.

Paralelo a todo esse desenvolvimento científico, a tecnologia também avançava, com o surgimento do telégrafo, do rádio, do telefone, do gerador e do motor elétrico. As descobertas de Öersted e Faraday tiveram grande impacto na história da humanidade, pois representam a base de quase todas as aplicações tecnológicas relacionadas à eletricidade.