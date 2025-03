Ampère, Biot, Savart e Gauss: outras leis do eletromagnetismo

Onde:



B total = representa a intensidade do campo magnético total;

Σ Δ B = representa a soma de cada parcela da variação do campo magnético;

Σ = somatório;

Δ l = trecho do fio com corrente i ;

r = o módulo ou intensidade do vetor

r →

, que representa a posição Δ l em relação ao ponto do espaço onde será calculada a intensidade do campo magnético;

θ = ângulo entre a direção da corrente elétrica em Δ l e

r →

;

μ 4 π = constante do meio que envolve o fio.



No caso do fio retilíneo e do solenoide, tanto o cálculo feito por meio da lei de Ampère quanto o cálculo realizado por meio da lei de Biot-Savart devem chegar ao mesmo resultado.