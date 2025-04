Metrologia - b: erro sistemático, aleatório e incerteza total

Todo o conhecimento das ciências naturais, como a física e a química, se fundamenta na experimentação, que acumula fatores de incerteza como:

Incerteza das medições instrumentais;

Incerteza do método;

Dispersão dos resultados.

No laboratório, quando se testa um princípio qualquer da física ou da química, utilizando instrumentos de medição, deve-se considerar que as leituras fornecidas por eles nunca são exatamente corretas. Por mais modernos que sejam, os instrumentos sempre apresentam um grau de erro, que deve ser estimado antes de se tirar conclusões sobre as medições feitas nos experimentos.