Como a maconha virou droga proibida no Brasil? Plantio já foi incentivado

Por muito tempo, a maconha foi liberada, e seu cultivo era até incentivado. Em "A História da Maconha no Brasil", o médico, ex-professor universitário e ex-secretário nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde Eliseu Carlini conta que a Coroa Portuguesa, no final do século 18, classificava o cultivo na colônia como "de interesse da Metrópole".

A situação começa a mudar na primeira metade do século 19, com a suposta preocupação com "efeitos hedonísticos". É nessa época que surge a primeira lei de criminalização da maconha —não só no Brasil, como no mundo. Em 1830, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, então capital do país, promulgou a Lei de Posturas, que punia "escravizados e outras pessoas" que consumisse o "pito do pango" com três dias de detenção ou chibatadas.

O uso medicinal da maconha continuou, no entanto, até o século 20. As cigarrilhas Grimault, uma das marcas consumidas no Brasil, foram vendidas até pelo menos 1905, indicadas para bronquite e asma, prometendo uma "expectoração abundante". O produto era chamado de "Cigarro Índio".

Propaganda das cigarrilhas Grimault, cigarros de maconha vendidos até 1905 no Brasil Imagem: Reprudução

A rejeição à planta cresceu na década de 1920. Carlini supõe que a desaprovação seja influência do delegado brasileiro na 2ª Conferência Internacional do Ópio, realizada em 1924, em Genebra, pela antiga Liga das Nações. No evento, Pedro José de Oliveira Pernambuco Filho, o representante nacional, descreveu a maconha como "mais perigosa do que o ópio".

A onda repressiva atingiu diversos estados na década de 1930. Rio de Janeiro, Piauí, Maranhão, Pernambuco e Alagoas foram alguns dos que criaram leis locais para reprimir o consumo da planta. Em 1933, foi registrada a primeira prisão por comércio de maconha, no Rio.