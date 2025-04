Resumo da Proclamação da República: história, causas e personagens

O descontentamento crescente nas forças armadas, aliado a insatisfações de setores da elite agrária e urbana, contribuiu para o clima propício à mudança política. O Exército desempenhou um papel crucial nesse processo.

No dia 15 de novembro de 1889, Deodoro da Fonseca e um grupo de militares proclamaram a República no Rio de Janeiro. O Palácio Imperial foi cercado, e dom Pedro 2º foi destituído do trono. O evento marcou o início da República no Brasil.

A participação direta da população na Proclamação da República no Brasil em 1889 foi limitada. Quando a proclamação ocorreu, houve reações variadas da população. Em algumas regiões, especialmente no Rio de Janeiro, houve manifestações a favor da República, mas em outros lugares, as notícias da mudança de regime foram recebidas com surpresa e indiferença.

A falta de uma ampla participação popular direta na proclamação reflete a natureza predominantemente militar e liderada por elites desse evento histórico.

Após a proclamação, foi estabelecido um Governo Provisório liderado por Deodoro da Fonseca. Esse período inicial foi marcado por instabilidade política e mudanças na estrutura de poder, culminando na promulgação de uma nova Constituição em 1891.

A República consolidou-se com essa promulgação, que estabeleceu os fundamentos legais e políticos do novo regime. O federalismo foi adotado, e o país passou a ser chamado de "Estados Unidos do Brasil", refletindo a descentralização do poder. Posteriormente, o nome do país passou a ser o utilizado atualmente: República Federativa do Brasil.