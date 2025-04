Bantos: quatrocentos grupos étnicos falam línguas bantas atualmente

Dessa forma, o estudo do banto é um dos mais importantes caminhos para se compreender o processo de formação de muitos dos povos africanos. Para se ter uma ideia, hoje em dia, em uma grande quantidade de países da África fala-se línguas bantas: Camarões, Gabão, Congo, República Democrática do Congo, Uganda, Quênia, Tanzânia, Moçambique, Malawi, Zâmbia, Angola, Namíbia, Botsuana, Zimbábue, Suazilândia, Lesoto, África do Sul. E se formos analisar com mais cuidado, encontraremos também influência do banto em toda a América, já que muitos desses povos africanos foram trazidos para cá escravizados e ajudaram a construir as línguas americanas.

As cidades bantas do litoral oriental africano

Desde a Antiguidade as relações comerciais entre os africanos e os árabes eram intensas. Aproveitando os ventos do Oceano Índico (as monções), que sopravam de leste a oeste em metade do ano e de oeste a leste na outra metade do ano, mercadores árabes chegaram ao litoral africano e ali ajudaram a criar ricos centros mercantis.

No século 9º, várias cidades bantas, ligadas aos portos de comércio no litoral do Oceano Índico, prosperaram e muitas delas foram citadas pelos escritores da época (que as comparavam com os mais ricos centros comerciais do mundo), onde era possível comercializar marfim, ouro, pedras preciosas, ferro, couro e escravizados.

Apesar de essas cidades terem sido fundadas por povos diferentes (mas de língua banta), os árabes as chamavam de suaílis, ou seja, "planície costeira". Com o passar do tempo, os povos africanos que ali habitavam foram sendo identificados como suaílis e até hoje são assim chamados. Por causa da grande relação social e comercial com os árabes, inclusive com levas de migrantes vindos da Arábia, os suaílis acabaram se convertendo ao islamismo.

Mas não podemos esquecer: os povos chamados hoje de suaílis são povos diferentes que, apesar de iguais na língua banto e na religião islâmica, não têm características físicas nem históricas em comum.