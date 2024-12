O que é a Missa do Galo, que acontece esta noite, e qual sua importância

A missa acontece na noite de 24 de dezembro. Algumas igrejas realizam a missa à meia-noite. "Estamos celebrando a noite do parto na manjedoura. Por isso, algumas igrejas só fazem a celebração na virada", explica o padre.

Quem "criou" a celebração foi o Papa Sisto 3°, no século 5. A tradição seguiu por séculos e sempre com o mesmo objetivo: celebrar a chegada de Jesus, o salvador (como ele é visto pelos católicos), no mundo.

Papa celebra a missa no Vaticano. A missa acontece na Capela de São Pedro e é transmitida para o mundo todo. Ela está marcada para começar às 23h30.

A missa tem uma mensagem de paz. Segundo o padre Tarcísio, o recomeço tem um significado importante para a Bíblia e acontece algumas vezes: com a ressurreição de Jesus e a Arca de Noé, por exemplo.

Essas histórias são metáforas para a esperança de um recomeço. O mesmo acontece na confissão para os católicos. Eles recebem o perdão de Deus e podem começar de novo, em uma vida melhor, explica o pároco.

É uma releitura da Festa do Deus Sol, uma celebração pagã. O padre explica que no hemisfério norte, o mundo pagão celebrava o Deus Sol, pois fazia frio e escurecia muito cedo em dezembro. Ter luz era algo urgente. "Eles tinham as festividades pela luz. Para nós, Jesus é a luz. Temos que tirar o peso do preconceito do paganismo, porque eles também tinhas suas buscas e celebrações", diz Mesquita.