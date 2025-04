Dinâmica de foguetes: a Segunda Lei de Newton

Onde: E é o empuxo; P é o peso do foguete; m é a massa total do foguete, incluindo o combustível; e a é a aceleração do foguete no momento em que este possui massa m.

Princípio da conservação da quantidade de movimento

Para determinar o empuxo (E), que é gerado pelos gases de combustão expulsos através dos bocais do foguete, precisamos pensar que o empuxo é função da relação entre a massa de combustível ejetada por unidade de tempo (que chamaremos de T) e da velocidade com que se dá essa ejeção em relação ao foguete (que chamaremos de V).

É o princípio da conservação da quantidade de movimento:

E = T.V Equação básica para o estudo de foguetes lançadores.

Como exemplificação, consideremos um foguete com massa inicial (antes de iniciar a queima de combustível) igual a 710 kg, que consome combustível na taxa de 2,5 kg/s e expele os gases de combustão com velocidade relativa de 3.300 m/s.